Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η Γουλβς, η οποία εδώ και οκτώ μήνες αδυνατεί να πανηγυρίσει μια νίκη, μετρώντας 19 διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Το αρνητικό αυτό σερί ξεκίνησε προς το φινάλε της περσινής σεζόν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η τελευταία φορά που οι «Λύκοι» γεύτηκαν τη χαρά της νίκης ήταν τον Απρίλιο, απέναντι στη Λέστερ. Έκτοτε, η εικόνα της ομάδας έχει επιδεινωθεί, καθώς στο διάστημα των 19 αγώνων έχει καταφέρει να πάρει μόλις δύο ισοπαλίες, ενώ ταυτόχρονα έχει υποστεί οκτώ συνεχόμενες ήττες.

Η φετινή πορεία στην Premier League μόνο προβληματισμό προκαλεί. Μετά από 15 αγωνιστικές, η Γουλβς έχει συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς και παραμένει καθηλωμένη στον πάτο της βαθμολογίας, δείχνοντας αδυναμία να αναστρέψει την κατάσταση.