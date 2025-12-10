Χρυσές λίρες συνολικής αξίας περίπου 52 εκατ. ευρώ έχουν ρευστοποιήσει οι Έλληνες στην επίσημη αγορά επενδυτικού χρυσού κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025. Το ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το αντίστοιχο του 2024, όταν οι ρευστοποιήσεις είχαν αποφέρει περίπου 60 εκατ. ευρώ. Η αύξηση ωστόσο αποδίδεται κυρίως στην άνοδο της τιμής του χρυσού και όχι σε μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών.

Κατά το ίδιο διάστημα, η μέση τιμή αγοράς χρυσής λίρας από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) διαμορφώθηκε στα 647 ευρώ. Το ράλι στις διεθνείς αγορές έχει ανεβάσει πλέον την τιμή ρευστοποίησης στα 822,55 ευρώ, γεγονός που αυξάνει το όφελος για όσους επιλέγουν να πουλήσουν τις λίρες τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, στο εννεάμηνο του 2025 οι πολίτες έχουν ρευστοποιήσει περίπου 80.000 χρυσές λίρες προς τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο επενδυτικού χρυσού – την Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς. Το 2024 οι ρευστοποιήσεις είχαν φτάσει τις 120.000 λίρες, γεγονός που σημαίνει ότι για να φτάσουν φέτος τα ίδια επίπεδα, θα πρέπει να πωληθούν ακόμη περίπου 40.000 τεμάχια στο τελευταίο τρίμηνο.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι χρυσές λίρες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου στο 2%-3% των συνολικών τραπεζικών καταθέσεων. Με δεδομένο ότι οι καταθέσεις ανέρχονται σε περίπου 215 δισ. ευρώ, η αξία των λιρών που βρίσκονται σε σπίτια και θυρίδες εκτιμάται στα 5-6 δισ. ευρώ.

Επίσημη και ανεπίσημη αγορά

Τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς δεν δημοσιοποιεί αναλυτικά δεδομένα για τις συναλλαγές χρυσών λιρών. Αντίθετα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι διαθέσιμα δημόσια. Σύμφωνα με αυτά, κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 οι αγορές χρυσών λιρών ανήλθαν σε 32.002 τεμάχια, ενώ οι πωλήσεις περιορίστηκαν στα 5.399.

Η Πειραιώς εκτιμάται ότι κατέχει περίπου το 60% της αγοράς, έναντι 40% για την ΤτΕ. Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται η «ανεπίσημη» αγορά, δηλαδή οι συναλλαγές μέσω ενεχυροδανειστηρίων και χρυσοχοείων, όπου οι τιμές διαφοροποιούνται και προστίθεται ΦΠΑ.

Άνοδος στις διεθνείς τιμές του χρυσού

Η τιμή του χρυσού έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά από τον Οκτώβριο, μετά το ιστορικό υψηλό των 4.250 δολαρίων. Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στα 4.199 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 59% από την αρχή του έτους.

Αντίστοιχα, οι τιμές χρυσής λίρας στην ΤτΕ έχουν ακολουθήσει ανοδική πορεία: στις 31 Δεκεμβρίου 2024 η κεντρική τράπεζα αγόραζε στα 568,5 ευρώ και πουλούσε στα 666,31 ευρώ, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου 2025 οι τιμές είχαν διαμορφωθεί στα 822,55 και 963,72 ευρώ αντίστοιχα – αύξηση περίπου 45%.

Η «ελληνική» χρυσή λίρα

Πρόσφατα, το βρετανικό Βασιλικό Νομισματοκοπείο (Royal Mint) εξέδωσε 15.000 χρυσές λίρες με το ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ». Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται χρυσή λίρα με ιδιόσημο χώρας εκτός της Commonwealth. Η επετειακή έκδοση διατίθεται στα καταστήματα Πειραιώς Gold σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο και κοστίζει περίπου 15% περισσότερο από την κλασική χρυσή λίρα, δηλαδή γύρω στα 1.100 ευρώ.

Δικαίωμα αγοράς έχουν οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς, με ανώτατο όριο μία χρυσή λίρα ανά λογαριασμό.