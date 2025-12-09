Ένα απρόσμενο περιστατικό σε θαλάσσιο πάρκο της Κίνας έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, όταν ένας άνδρας αγνόησε τις προειδοποιήσεις του προσωπικού και συνέχισε να καπνίζει μέσα στο Dalian Ocean World.

Σύμφωνα με αναρτήσεις χρηστών, τη στιγμή που ο επισκέπτης αγνοούσε τις υποδείξεις, μια φάλαινα μπελούγκα από τη δεξαμενή πίσω του εκτόξευσε πίδακα νερού με ακρίβεια, σβήνοντας το τσιγάρο του επιτόπου.

Το περιστατικό προκάλεσε ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους, με πολλούς να σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η φάλαινα έδωσε το πιο «δροσερό» μάθημα σε όποιον αψηφά τους κανόνες του χώρου.

Το Dalian Ocean World είναι ένα από τα πιο γνωστά ενυδρεία της Κίνας και φιλοξενεί δεκάδες θαλάσσια είδη. Οι υπεύθυνοι του πάρκου υπενθυμίζουν ότι το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά για την ασφάλεια των ζώων και των επισκεπτών.