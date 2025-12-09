Ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη στο Champions League, επικρατώντας 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στο παγωμένο Καζακστάν.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες ενίσχυσαν σημαντικά τις ελπίδες τους για είσοδο στην 24άδα και πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης, στόχος που φαίνεται εφικτός εφόσον καταφέρουν να πάρουν δύο νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια με Λεβερκούζεν και Άγιαξ.

Από τους κορυφαίους της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή και μάλιστα από δική του ενέργεια ξεκίνησε η φάση του γκολ που πέτυχε ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όλη η ομάδα έκανε ένα καλό ματς. Επιτέλους, φύγαμε νικητές από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια ήμασταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη. Σήμερα είναι μεγάλη χαρά για εμάς.

Να λέμε την αλήθεια υπάρχει διαφορά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά προσπαθούμε να μην στεκόμαστε σε αυτό γιατί αν κάθε παίκτης σκεφτεί έστω και λίγο τον αγωνιστικό χώρο, το κρύο κτλ., θα επηρεαστεί η απόδοσή του. Οπότε δεν το συζητήσαμε καθόλου στα αποδυτήρια.

Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στην πρόκριση, πριν καν κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι και θα εξακολουθήσουμε να το πιστεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Έχουμε δύο ακόμα ματς, θέλουμε δύο νίκες και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».