Ο παλαίμαχος διεθνής ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να στηρίξουν τον Ράφα Μπενίτεθ και τους ευχαρίστησε για το διάστημα που πέρασαν μαζί.
Δημοφιλή
- 1
Από το πρωί μπαίνουν χρήματα σε λογαριασμούς: Ποιοι πληρώνονται έως 12 Δεκεμβρίου
- 2
Έρχεται νέος μίνι «ΕΝΦΙΑ»: Ποιοι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται και πώς θα εισπράττεται
- 3
Ελληνικό νησί δίνει έως 600 ευρώ σε όσους μένουν και εργάζονται εκείι προβλέπει το νέο επίδομα
- 4
Κληρονομιές χωρίς αδελφομοίρια: Τέλος στην εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία, ένας παίρνει το σπίτι
- 5
Αναλήψεις από ΑΤΜ: Τι συμβαίνει με τον λογαριασμό όταν κάποιος πεθαίνει – Όσα πρέπει να ξέρετε
- 6
Κληρονομικά μυστικά: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν όταν δεν υπάρχει διαθήκη
- 7
«Η Γη της Ελιάς»: Αναλυτικά όσα θα συμβούν απόψε στη δραματική σειρά του MEGA
- 8
Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά η πληρωμή του - Ποια είναι η τελευταία μέρα καταβολής
- 9
«Προσωπικός αριθμός» και στα ακίνηται πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες
- 10
Ο Αρκάς «χτυπά» το Χ: Το νέο σκίτσο που σατιρίζει τα social και την... οσμή τους!
Ηχηρό μήνυμα Σαλάχ μετά την κόντρα με Σλοτ – Η πρώτη ανάρτηση που φουντώνει τα σενάρια για το μέλλον του
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το ξέσπασμά του κατά του Άρνε Σλοτ, το οποίο άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον του στη Λίβερπουλ. Το προηγούμενο διάστημα, ο Αιγύπτιος είχε παραχωρήσει μια ιδιαίτερα αιχμηρή συνέντευξη, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τον χρόνο συμμετοχής του και τη σχέση του […]
Σερβικό σενάριο… φαντασίας για «ανταλλαγή» Ντόντα Χολ – Ταϊρίκ Τζόουνς
Ένα… απίστευτο σενάριο παρουσιάζει σερβικό δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η Παρτίζαν φέρεται να επιχείρησε να προτείνει στον Ολυμπιακό μια ανύπαρκτη στη EuroLeague διαδικασία ανταλλαγής: τον Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ντόντα Χολ. Ο Τζόουνς έχει χάσει σημαντικά την εκτίμηση των φίλων της Παρτίζαν, με τις αντιδράσεις του κόσμου να κορυφώνονται ακόμη και σε εντυπωσιακό κάρφωμά […]
ΠΑΕ Ολυμπιακός: Την Τετάρτη βγαίνουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια κόντρα στον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στο “Γ. Καραϊσκάκης”, σε παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 13:00, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να κλείσουν έγκαιρα τη θέση τους […]
Γιώργος Σίμος: «Δεν ήμασταν στα στάνταρ που έπρεπε, θεωρώ ότι δεν κέρδισε η πιο ποιοτική ομάδα»
Η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού γνώρισε ήττα με 2-0 από την Καϊράτ Αλμάτι στην 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στους επτά βαθμούς και πλέον η πρόκριση στα νοκ-άουτ μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα αποτελέσματα δεν ήταν αρκετά για να τους κρατήσουν σε τροχιά συνέχειας στη διοργάνωση. Αναλυτικά οι δηλώσεις […]