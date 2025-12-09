Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν στην κοινωνία οι εικόνες καταστολής των αγροτών. Άνθρωποι που βρέθηκαν σε δεινή οικονομική θέση και σε μία ανυπόφορη καθημερινότητα, που είδαν τα εισοδήματά τους να εξαφανίζονται, τώρα πλέον βλέπουν και τις αστυνομικές δυνάμεις να ενεργούν με επιθετικότητα για να βάλουν τέλος στις κινητοποιήσεις τους.

Ακόμη και στελέχη της Ν.Δ. εκλιπαρούν για να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα των αγροτών και να δοθεί τέλος στο αδιέξοδο που αρχίζει και παίρνει διαστάσεις. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους έξι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, «παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024. Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. Ευρώ.

Τα 21.041.475,72 εκ. Ευρώ, που υπολείπονται, δηλαδή το 12% του προϋπολογισμού του Μ23, στερούνται δυστυχώς από πραγματικούς παραγωγούς, που σε όλες τις προηγούμενες πληρωμές του 2024 (προκαταβολή βασικής, εξόφληση βασικής, αναδιανεμητική, οικολογικά σχήματα, συνδεδεμένες) «είχαν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων» και είχαν πληρωθεί κανονικότατα!»

Οι αγρότες εντείνουν τις διαμαρτυρίες τους, έχοντας στήσει μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν. Δίπλα τους κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι. Άνθρωποι του μόχθου που βγήκαν στους δρόμους για να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Από το ένα άκρο της χώρας στο άλλο δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους και η ένταση αυξάνεται, με τις εικόνες βίας και καταστολής να διαδέχονται η μία την άλλη. Ελπίδα όλων είναι να υπάρξει σύντομα μία κοινά αποδεκτή λύση και να μην κλμακωθεί μία ήδη ανησυχητική κοινωνική συνθήκη.