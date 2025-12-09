Σοβαρά τραύματα υπέστη ένας ηλικιωμένος άνδρας ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες σε κερασμοσκεπή σε Θεσσαλονίκη και έπεσε σε ταράτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε γύρω στις 12:00, σε πολυκατοικία επί της οδού Ερμού, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο άνδρας έπεσε στα κεραμίδια και εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε δύο τοιχάκια.

Περίοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες, κλιμάκιο της 2ης ΕΜΑΚ, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα που, όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο για να τον προσεγγίσουν. Ύστερα από πολύ προσεκτικές ενέργειες οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχει υποστεί κατάγματα στα άκρα και, ενδεχομένως, άλλα τραύματα για τα οποία εξετάζεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» όπου διακομίστηκε.