Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 6 έτη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό στον 45χρονο που καταδικάστηκε ως ο εκτελεστής του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη.

Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ.

Για τον δεύτερο καταδικασθέντα που κρίθηκε ένοχος για συνέργεια το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 9 ετών.

Και για τους δύο καταδικασθέντες το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν στην εισαγγελία:

Α.Πρακτικά της δίκης και η απόφαση

Β. Εκθέσεις ανάλυσης

Γ. Μαρτυρικές καταθέσεις

Δ. Μαίηλ μεσίτη Μυκόνου,

προκειμένου να διερευνηθεί συμμετοχική τυχόν δράση στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας τόσο του μεσίτη της Μυκόνου όσο και ενός λογιστή.

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων όπως κατηγορούνται για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Νέο Ψυχικό αποφάσισε νωρίτερα το δικαστήριο.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1, μειοψήφισε ένας ένορκος. Αξιζει να σημειωθεί οτι κανένας από τους δύο κατηγορούμενους μετά την ενοχή τους δε ζήτησε ελαφρυντικά.

Το δρόμο που οδηγεί στην ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Νέο Ψυχικό έδειξε με την αγόρευση της, τη Δευτέρα, η εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας στρέφοντας μάλιστα στο τέλος της τοποθέτησης της τους προβολείς στην αναζήτηση του ηθικού αυτουργού ζητώντας επί της ουσίας να διενεργηθεί έρευνα για συγκεκριμένο πρόσωπο που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως μεσίτης στο νησί της Μυκόνου.

Η αγάπη των κατηγορουμένων για το χρήμα ήταν το κίνητρο που κατά εισαγγελέα οδήγησε τους δυο κατηγορουμένους στην αξιόποινη πράξη που τους οδήγησε στο εδώλιο χαρακτηρίζοντας την κρινόμενη υπόθεση ως “ανθρωποκτονία κατά παραγγελία“.

«Θεωρώ ότι οι ενδείξεις της προδικασίας που οδήγησαν στη σύλληψη, προφυλάκιση και παραπομπή των κατηγορουμένων έχουν μετατραπεί σε ακλόνητες αποδείξεις και ουδένα πειστικό ισχυρισμό και επιχείρημα μπορούν να αντιτάξουν. Πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων».