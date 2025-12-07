Έντονη αγανάκτηση επικρατεί στον Άρη για τις διαιτητικές αποφάσεις στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η ΠΑΕ Αρης απευθύνεται στον Στεφάν Λανουά μέσω ανάρτησής της στο Instagram.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Αρης είναι η εξής:
Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα!
Με το ζόρι ο Σέρβος διαιτητής και ο Ιταλός VARistas να χάσει ο ΑΡΗΣ!
Χαρίζουν κόκκινη-μαρς στο 2′ στον Π.Α.Ο.Κ. και ανακαλύπτουν πέναλτι στο 45’+2′ σε βάρος μας!
Ένας Θεός ξέρει τι άλλο θα κάνουν στο δεύτερο ημίχρονο.
Ντροπή Στεφάν Λανουά…
