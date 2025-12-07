Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Κυριακής 7/12/25 όπου 5 ατομα πεταξαν περιπου 7 μολοτοφ στο Αστυνομικο Τμήμα Κυψέλης.

Έβαλαν φωτια σε ενα καδο στην Οδό Δροσοπούλου.

Παράλληλα η Αστυνομία προχώρησε σε μία προσαγωγή.