Ο Μανόλο Χιμένεθ τείνει να κάνει συνήθεια τα κλειστά χαρτιά όσον αφορά την αποστολή του Άρη για τα παιχνίδια του.

Για τρίτο σερί ματς οι «κιτρινόμαυροι» δεν ανακοινώνουν τις επιλογές του Ανδαλουσιανού τεχνικού και συγκεκριμένα για το ντέρμπι της Τούμπας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (07/12).

Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της σήμερα το πρωί δίχως προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Οι δεδομένες απουσίες είναι αυτές των Μεντίλ, Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ και Δώνη που παραμέν0ουν στο ιατρικό δελτίο.