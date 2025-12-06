Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με το ΠΑΟΚ και τον Μανόλο Χιμένει να μην ανοίγει ούτε στο ελάχιστο τα χαρτιά του αυτές τις δύο μέρες.

Μία τακτική την οποία ο Ανδαλουσιανός τεχνικός ακολούθησε και πριν το ντέρμπι του Κυπέλλου, αιφνιδιάζοντας με κάποιες αποφάσεις του. Ένα στοιχείο αιφνιδιασμού που ναι μεν υπάρχει ξανά, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Για τον Ισπανό, το ιδανικό θα είναι να μην… πειράξει το σχήμα της περασμένης Τετάρτης. Η νίκη δεν ήρθε, αλλά η απόδοση της ομάδας ικανοποίησε τον Χιμένεθ. Πήρε τρεξίματα, εντάσεις, καλό επιθετικό τρανζίσιον. Στοιχεία που δεν είχε εμφανίσει ο Άρης τόσο έντονα σε άλλα ματς.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που ο Χιμένεθ δεν φανέρωσε τις σκέψειςν του, δεν αποκλείεται να παρατάξει ακριβώς την ίδια ενδεκάδα ή έστω με κάποιες μικροπαρεμβάσεις.

Μία από αυτές είναι πιθανόνα γίνει στα άκρα της άμυνας με τον Τεχέρο αντί του Φρίντεκ, ώστε να επωμιστεί το μαρκάρισμα του Ζίβκοβιτς. Μία δεύτερη σκέψη είναι η χρησιμοποίηση του Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, όπου ο0 μοναδικός σίγουρος είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος. Οπως σχεδόν σίγουρη είναι η διατήρηση των Πέρεθ και Ντούντου στα άκρα της επίθεσης.

Τα δύο μεγάλα ερωτηματικά

Υπάρχουν δύο θέσεις για τις οποίες όλα είναι ανοικτά και δεν αποκλείεται οι αποφάσεις του Χιμένεθ να παρθούν την τελευταία στιγμή.

Η πρώτη αφορά τη θέση του τερματοφύλακα και η δυσκολία στην επιλογή προκύπτει από την εμφάνιση του Αθανασιάδη την περασμένη Τετάρτη. Ο 32χρονος κίπερ ήταν κομβικός και έχει το μομέντουμ, την ώρα που στο μυαλό του Χιμένεθ η βασική επιλογή στον «άσο» είναι αυτή του Σωκράτη Διούδη.

Το άλλο ερώτημα έχει να κάνει με τον Λορέν Μορόν. Εδώ ο Χιμένεθ καλείται τί θα κερδίσει και τί θα χάσει. Από τη μία η εκτελεστική δεινότητα του Ανδαλουσιανού και από την άλλη τα επιπλέον τρεξίματα που θα κερδίσει εάν τον κρατήσει στον πάγκο. Θεωρητικά, ο Μορόν έχει προβάδισμα αλλά ο Χιμένεθ έχει αποδείξει ότι δεν… κολλάει σε ονόματα εάν πρέπει να εφαρμοστεί στο πλάνο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.