Ένα πρωτοφανές συμβάν σημειώθηκε στην Ινδία, καθώς ο ποδοσφαιριστής της Γκόα, Ίκερ Γκουαροτσένα, είδε την κόκκινη κάρτα πριν καν ξεκινήσει η αναμέτρηση, λόγω του χρώματος του εσωρούχου που φορούσε.

Το επεισόδιο έγινε στη φυσούνα, λίγο πριν οι ομάδες μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής Πράτικ Μόνταλ διαπίστωσε πως το εσώρουχο του επιθετικού, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Βόλου, δεν ακολουθούσε τους κανονισμούς. Μια λεπτομέρεια που έμελλε να πάρει απρόσμενες διαστάσεις.

Ο ρέφερι ζήτησε από τον αρχηγό της Γκόα να το αλλάξει άμεσα. Ο Γκουαροτσένα αρνήθηκε, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε καμία παράβαση και προσπάθησε να τον πείσει να μην επιμείνει. Η στάση του καταγράφηκε από τον Μόνταλ ως έντονη διαμαρτυρία και ο διαιτητής δεν δίστασε: του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα, πριν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα.