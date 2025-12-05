Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής, όταν μια μικρή φώκια μπήκε στο Sprig + Fern The Meadows, ένα μπαρ στο Ρίτσμοντ, στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας. Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ Μπέλα Έβανς, αρχικά υπέθεσε ότι το ζώο ήταν σκύλος, καθώς το μαγαζί είναι συνηθισμένο να βλέπει κατοικίδια. «Όλοι ήταν σε σοκ. Σκεφτήκαμε: Θεέ μου. Τι κάνουμε; Τι συμβαίνει;» ανέφερε η Έβανς στο Associated Press.

Ένας πελάτης προσπάθησε να οδηγήσει τη φώκια έξω από την πόρτα κουνώντας ένα πουλόβερ, αλλά το ζώο τρόμαξε και κρύφτηκε στην τουαλέτα κάτω από το πλυντήριο πιάτων. Στη συνέχεια, ένας άλλος πελάτης έφερε ένα κλουβί για σκύλους από το σπίτι του, ενώ η Έβανς σχεδίασε έναν τρόπο να δελεάσει τη φώκια με πίτσα μέχρι να φτάσουν οι ειδικοί. «Πήγα στον αρραβωνιαστικό μου και του είπα: “Πιάσε το σολομό! Πιάσε το σολομό!“» δήλωσε η Έβανς.

Τελικά αποδείχτηκε ότι οι ειδικοί είχαν ήδη λάβει πολλαπλές κλήσεις για τη μικρή φώκια. «Ήταν η τέταρτη κλήση που είχαν λάβει εκείνη την ημέρα», σημείωσε η Έβανς. «Οδηγούσαν γύρω από την περιοχή προσπαθώντας να βρουν αυτό το μικρό θηλαστικό».

Η Υπηρεσία Προστασίας της Φύσης της Νέας Ζηλανδίας επιβεβαίωσε ότι έλαβε «πολλές» αναφορές από το κοινό για μια φώκια που είχε εντοπιστεί στο Ρίτσμοντ πριν εμφανιστεί στο μπαρ. «Το προσωπικό του μπαρ έκανε εξαιρετική δουλειά διατηρώντας τη φώκια ασφαλή μέχρι να φτάσουν οι φύλακες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας της Φύσης, Helen Otley.

Τέλος, η φώκια απελευθερώθηκε στο νησί Rabbit Island, το οποίο θεωρείται ασφαλές για τα μικρά θηλαστικά καθώς δεν υπάρχουν σκύλοι. Όπως πρόσθεσε η Otley, «Μπορούν να εμφανιστούν σε ασυνήθιστα μέρη, όπως αυτό το μπαρ, γεγονός που αποτελεί φυσιολογική εξερευνητική συμπεριφορά των συγκεκριμένων θηλαστικών».