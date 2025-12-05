Η αεροπορική εταιρεία SATENA, εθνικός αερομεταφορέας της Κολομβίας, ανακοίνωσε την Πέμπτη την αναστολή όλων των πτήσεων από και προς τη Βενεζουέλα. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς καταγράφεται αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή. Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα μετά την παρόμοια κίνηση των παναμαϊκών εταιρειών Copa Airlines και Wingo.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως θεωρεί «κλειστό» τον βενεζουελάνικο εναέριο χώρο. Προηγήθηκε σχετική προειδοποίηση της αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) για «επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα και πέριξ αυτής».

Οι Copa Airlines και Wingo ανακοίνωσαν το βράδυ της Τετάρτης ότι οι πιλότοι τους ανέφεραν προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή πτήσεων από και προς το Καράκας στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025. «Συνεχίζουμε να αξιολογούμε την κατάσταση και θα δώσουμε νεότερες πληροφορίες εντός των επομένων 24 ωρών», ανέφεραν σε κοινή δήλωση.

Η SATENA, από την πλευρά της, απέδωσε την απόφαση σε «αναφερθείσες παρεμβολές» στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, οι οποίες δημιουργούν επιχειρησιακό κίνδυνο. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, είχε μέχρι πρόσφατα υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε απειλή για τις πτήσεις στη Βενεζουέλα, επιμένοντας πως ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει το «δικαίωμα» να τις απαγορεύσει.

Αυξημένη ένταση στην Καραϊβική

Από τον Αύγουστο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε επιθέσεις εναντίον ταχύπλοων σκαφών, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του ότι εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Το Καράκας απορρίπτει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν την καταπολέμηση των καρτέλ ως πρόσχημα «για να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος» και να ελέγξουν τα πλούσια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις στις αερομεταφορές

Οι πρώτες εταιρείες που ανέστειλαν πτήσεις προς τη Βενεζουέλα ήταν οι ευρωπαϊκές Iberia, Air Europa, Plus Ultra και TAP, καθώς και οι Avianca, GOL, LATAM Airlines και Turkish Airlines. Η αναστολή των δρομολογίων αυτών έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις αερομεταφορές της περιοχής.

Παρά τις ακυρώσεις, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι πτήσεις στη χώρα συνεχίζονται κανονικά. «Η Βενεζουέλα διατηρεί την πλήρη κυριαρχία στον εναέριο χώρο της και καμία δύναμη δεν είναι ικανή να στερήσει από τον λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας την κυριαρχία στο έδαφός της», τόνισε χαρακτηριστικά.