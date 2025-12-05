Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta, Meta AI, θα ενσωματώνει, σε πραγματικό χρόνο, περιεχόμενο που δημοσιεύεται από διάφορα ειδησεογραφικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων CNN, Fox News και της εφημερίδας Le Monde, βάσει συμφωνίας που ανακοινώθηκε σήμερα.

Η συμφωνία αυτή, η οποία έρχεται εν μέσω ανησυχιών για το μέλλον της δημοσιογραφίας στην εποχή της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, ορίζει ότι στις απαντήσεις της σε θέματα επικαιρότητας, η Meta AI θα προτείνει συνδέσμους προς άρθρα σε ιστότοπους συνεργαζόμενων μέσων ενημέρωσης.

Από την έναρξη λειτουργίας του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, πολυάριθμοι εκδότες εφημερίδων έχουν καταλήξει σε συμφωνίες με σημαντικούς παράγοντες της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτρέποντάς τους, έναντι αμοιβής, να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που παράγουν, είτε για να αναπτύξουν μοντέλα τους ΤΝ είτε για να βελτιώσουν τις απαντήσεις των chatbot.

Η News Corp (μεταξύ άλλων, η Wall Street Journal και η Daily Telegraph), η Le Monde, η Washington Post και η Axel Springer (Politico, Bild και Die Welt) έχουν συνεργαστεί με την OpenAI, η New York Times με την Amazon, η Google με το Associated Press και η Mistral με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Agence France-Presse).

Στα τέλη Αυγούστου, η νεοσύστατη εταιρεία Perplexity παρουσίασε μια υπηρεσία συνδρομής με την ονομασία “Comet Plus”, η οποία πήρε το όνομά της από το πρόγραμμα της πλοήγησης στο διαδίκτυο, Comet, το οποίο τροφοδοτείται από Τεχνητή Νοημοσύνη και παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενο από συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης έναντι πέντε δολαρίων τον μήνα. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν τις Washington Post, Vogue, Le Monde και Le Figaro.

Η Perplexity έχει δεσμευτεί να αναδιανείμει το 80% των εσόδων που παράγονται από το Comet Plus στους εκδότες, με τον αμερικανικό όμιλο να διατηρεί το υπόλοιπο.

Παρά τις συνεργασίες αυτές, πολλές αγωγές που έχουν κατατεθεί από μέσα ενημέρωσης εναντίον βοηθητικών εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης εξακολουθούν να εκκρεμούν, ιδίως αυτή που κατέθεσαν η New York Times κατά της OpenAI, την οποία η εφημερίδα κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί τα άρθρα της χωρίς άδεια ή χωρίς να λάβει αποζημίωση.

Η Wall Street Journal και η New York Post ξεκίνησαν επίσης νομικές διαδικασίες κατά της Perplexity το 2024.

«Για χρόνια, παρατηρούμε (…) τη δυσκολία πρόβλεψης της εξέλιξης αυτών των ψηφιακών πλατφορμών, την εκτόξευση της χρήσης τους και την πολύ συχνά ακανόνιστη και μη συμβατική χρήση» περιεχομένου, έγραψαν ο Λουί Ντρεϊφούς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Le Monde, και ο Ζερόμ Φενογκλιό, διευθυντής της εφημερίδας, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση, θεωρήσαμε ότι θα ήταν αφελές να παραμείνουμε παθητικοί και να περιμένουμε μια υποθετική νομοθετική αλλαγή», πρόσθεσαν, δικαιολογώντας τη συνεργασία με την Meta.

Ο όμιλος με έδρα το Μένλο Παρκ της Καλιφόρνια έχει επίσης συνεργαστεί με το περιοδικό People, την αμερικανική εφημερίδα USA Today και έντυπα που έχουν χαρακτηριστεί δεξιόστροφα, όπως το The Daily Caller και το The Washington Examiner.