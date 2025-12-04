Ο Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν από περίπου δέκα ημέρες, σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών – Βενεζουέλας. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτήρισε τη συνομιλία «σεβαστική» και «εγκάρδια».

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μπορώ να πω ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από σεβασμό και μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια», δήλωσε ο Μαδούρο στη δημόσια τηλεόραση. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν διεργασίες για τη δημιουργία διαλόγου με «σεβασμό» μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

«Θα πάω πιο μακριά (…) Αν αυτή η κλήση σημαίνει πως κάνουμε βήματα προς διάλογο με σεβασμό, κράτους με κράτος, ευπρόσδεκτος ο διάλογος, ευπρόσδεκτη η διπλωματία, διότι πάντα επιδιώκουμε την ειρήνη», σημείωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε την Κυριακή ότι υπήρξε επικοινωνία, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Τύπου.

«Πέρα» από εκστρατεία πίεσης

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής πίεσης προς τον Μαδούρο, ο Τραμπ απάντησε: «δεν πρόκειται για εκστρατεία πίεσης, είμαστε πέρα από αυτό, νομίζω;». Συμπλήρωσε ότι είχε «σύντομη συζήτηση» με τον Μαδούρο και ότι «θα δούμε τι θα γίνει».

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξε νέα επικοινωνία μετά την αρχική συνδιάλεξη, ο Τραμπ διέψευσε τις σχετικές φήμες λέγοντας: «όχι, δεν το έκανα».

Η επιβεβαίωση της συνδιάλεξης έρχεται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση προς τη Βενεζουέλα, αναπτύσσοντας στρατιωτικά μέσα στην Καραϊβική και εξαπολύοντας επιθέσεις κατά πλεούμενων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά. Παράλληλα, έχουν υπάρξει επανειλημμένες αναφορές για ενδεχόμενα πλήγματα στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Κάλεσμα σε «διπλωματική σύνεση»

Ο Μαδούρο ανέφερε ότι «πριν από περίπου δέκα ημέρες από τον Λευκό Οίκο τηλεφώνησαν στο ανάκτορο Μιραφλόρες» και είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Τραμπ. Υπογράμμισε τη σημασία της «διπλωματικής σύνεσης», σημειώνοντας πως «έμαθα, τα έξι χρόνια που ήμουν υπουργός Εξωτερικών του Ούγο Τσάβες, πως χρειάζεται διπλωματική σύνεση».

«Μου αρέσει η σύνεση. Δεν μου αρέσει η διπλωματία των μικροφώνων. Όταν πρόκειται για σημαντικά ζητήματα, (σ.σ. οι διαπραγματεύσεις) πρέπει να γίνονται σιωπηρά, ώσπου να ολοκληρωθούν», πρόσθεσε. Μιλώντας στα αγγλικά, επανέλαβε ότι επιθυμεί «διπλωματία και ποτέ πόλεμο».

Επαναπατρισμοί και αντιδράσεις

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και προσωπικά τον Μαδούρο για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, κάτι που το Καράκας απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι στόχος της Ουάσιγκτον είναι η αλλαγή καθεστώτος και ο έλεγχος των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Παράλληλα, αεροσκάφος με 266 μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ έφθασε στο Καράκας, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για πιθανή αναθέρμανση των σχέσεων. Ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ δήλωσε ότι, αν και είχαν ανασταλεί οι πτήσεις επαναπατρισμού, «πριν από λίγες ημέρες» οι ΗΠΑ ζήτησαν την πραγματοποίηση νέας πτήσης και ο Μαδούρο έδωσε «χωρίς καθυστέρηση» την έγκρισή του.

Πρόκειται για την 76η πτήση επαναπατρισμού από τις ΗΠΑ και την 95η συνολικά, συμπεριλαμβανομένων αυτών από το Μεξικό. Από τις αρχές του 2025 έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα 18.354 πολίτες, εκ των οποίων 14.407 από τις Ηνωμένες Πολιτείες.