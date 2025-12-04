Μέσα σ’ όλα που έχουν γίνει στον Άρη το τελευταίο 24ωρο με το ντέρμπι του Κυπέλλου αλλά και εκείνο του πρωταθλήματος, πέρασε στα ψιλά η επέμβαση του Χάμζα Μεντίλ.

Ο ίδιος ο Μαροκινός γνωστοποίησε μέσω των social media ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση και θα λείψει το επόμενο διάστημα. Και αυτό το διάστημα δεν θα είναι μικρό.

Το πρόβλημα στον χόνδρο ήταν το αποκορύφωμα σε μία κακή σεζόν για τον Αφρικανό αμυντικό, απέχοντας αρκετά από τον… πυραυλοκίνητο φουλ μπακ που ξεχώρισε από τον περασμένο Ιανουάριο με την έλευσή του στην Ελλάδα.

Φέτος έχει αγωνιστεί μόνο σε πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος και ηλπίζε ότι πριν το φινάλε του χρόνου θα επανέλθει. Ολα άλλαξαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν κάποιες νέες ενοχλήσεις τον άφησαν πάλι εκτός προπονήσεων -επανερχόταν ήδη από τραυματισμό- και έτσι υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Η μαγνητική έδειξε το πρόβλημα στον χόνδρο και έτσι υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση, το οποίο σημαίνει ότι ο Άρης τον χάνει για τους επόμενους δύο μήνες. Άρα, μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου.

Αν ήθελε μπακ μία, τώρα θέλει… δέκα

Ο τραυματισμός του Μεντίλ αφήνει τον Φρίντεκ ως μοναδική επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Χιμένεθ δείχνει ότι υπολογίζει και τον Φαντιγκά, του οποίου όμως η χρησιμοποίηση εκεί αποτελεί περισσότερο αλχημεία και λιγότερο ορθολογική λύση.

Ο προπονητής του Άρη έχει ρίξει στο τραπέζι την πρόθεση απόκτησης ενός πλάγιου μπακ από τον περασμένο Νοέμβριο. Μία πρόθεση που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει πολύ πιο έντονη όσο πλησιάζει ο Ιανουάριος και με τον Μεντίλ στα «πιτς».