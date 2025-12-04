Στέφανος παλεύει με το αδιανόητο βάρος να αποκαλύψει στη μικρή Μαλένα τον θάνατο της μητέρας της. Στην Κρήτη, η απρόσμενη επαφή της Βασιλικής με τον Μανώλη πυροδοτεί νέες εντάσεις, ενώ η Δάφνη συνεχίζει τα ψέματα με κίνδυνο να αποκαλυφθεί στον Παυλή. Απόψε, στη δραματική σειρά « Η γη της ελιάς », οπαλεύει με το αδιανόητο βάρος να αποκαλύψει στη μικρήτον θάνατο της μητέρας της. Στην, η απρόσμενη επαφή της Βασιλικής με τον Μανώλη πυροδοτεί νέες εντάσεις, ενώ η Δάφνη συνεχίζει τα ψέματα με κίνδυνο να αποκαλυφθεί στον Παυλή.

Στις 21:00, στο MEGA, έρχεται ένα διπλό επεισόδιο γεμάτο συναίσθημα και ανατροπές.

Ο Στέφανος, συντετριμμένος από τη δολοφονία της Σοφίας, δεν ξέρει πώς να πει στη μικρή Μαλένα ότι η μητέρα της δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά. Ο Στάθης αναγκάζεται να πάει στην Κρήτη για να επιβλέψει την παραγωγή λαδιού. Εκεί, αναπόφευκτα, θα δει την Ερωφίλη κι η ερωτική ένταση ανάμεσά τους θα είναι εμφανής. Η Βασιλική περνά ανέμελες στιγμές στην Κρήτη με τον Μανώλη… μέχρι που ένα βράδυ, ο αυθορμητισμός και οι πολλές ρακές τους οδηγούν στο… κρεβάτι. Κι ενώ προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη, μια αθώα selfie που ανεβαίνει στο Instagram, ρίχνει λάδι στη φωτιά, αφού ο Στέφανος τη βλέπει και καταλαβαίνει ότι η Βασιλική έχει προχωρήσει αλλού. Στο μεταξύ, το χειρουργείο του Δημοσθένη ολοκληρώνεται, αλλά τα νέα δεν είναι καλά. Η Δάφνη ενδίδει ξανά στον εκβιασμό, αυτή τη φορά όμως, ο Παυλής τη βλέπει και το μυστικό της κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Την ίδια στιγμή, η Αναστασία πιάνει στα πράσα τη Φιλιώ, τη στιγμή που προσπαθεί με ύπουλο τρόπο να στήσει ίντριγκα σε βάρος του Τζον. Ο Μανώλης στριμώχνει τη Χριστιάνα και τη ρωτά ευθέως αν είναι μπλεγμένη σε κάποιο παράνομο κύκλωμα. Η απάντησή της θα αλλάξει για πάντα τη σχέση που έχουν τα δύο αδέλφια.

Η Χριστιάνα ξεκαθαρίζει στον Μανώλη ότι δεν έχει καμία σχέση με τη ληστεία στη Μάνη. Εκείνος, όμως, δεν πείθεται κι ενημερώνει την Αλεξάνδρα για το συμβάν. Η Αλεξάνδρα από την άλλη, έχει τον νου της στην εμφάνιση του Στάθη στην Κρήτη και τρέμει μην ξαναμπλέξει η Ερωφίλη μαζί του. Η Αναστασία ενημερώνει τον Τζον και την Αθηνά για τα νέα καμώματα της Φιλιώς κι ο Τζον αναλαμβάνει να κάνει μια κουβέντα μαζί της. Η Δάφνη συνεχίζει να λέει ψέματα στον Παυλή προσπαθώντας να μπαλώσει όσα του έχει πει. Η Μαλένα είναι απαρηγόρητη από την εξαφάνιση της Σοφίας, αλλά αρνείται να πάει στην παιδοψυχολόγο. Την ίδια ώρα, ο Στέφανος σκέφτεται να φύγει από τη Μάνη, θεωρώντας πως μια αλλαγή περιβάλλοντος θα κάνει καλό και σ’ εκείνον. Η Μαρουσώ δίνει εντολή να «περιποιηθούν» κατάλληλα τον Μιχάλη στη φυλακή. Η Αναστασία, άθελά της, προδίδει στην Βασιλική τον θάνατο της Σοφίας.

Δείτε το trailer:

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA