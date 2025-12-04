Δημοφιλή
«Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά»: Όλα έτοιμα για το μεγάλο Reunion – Τι θα δούμε, τι να περιμένουμε
Μια αξέχαστη βραδιά, ένα πάρτι γενεθλίων για μια θρυλική σειρά. Όλα είναι έτοιμα για το Reunion του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» που έρχεται στο MEGA! Η κωμωδία που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2005 και παρότι τυπικά ολοκλήρωσε τον κύκλο της δύο χρόνια μετά, δεν σταμάτησε ποτέ να […]
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Αναζητώντας φθηνότερο ρεύμα – Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μας συμφέρουν
Σε ποια νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις λύνουν τα χέρια
«Είστε η κυβέρνηση του Φραπέ, του Χασάπη και της Ferrari» – Το μήνυμα του Λάκη Λαζόπουλου μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
«Είναι τέτοια αυτή η ανάπτυξη της χώρας που οι νέοι δεν θέλουν να κάνουν άλλα παιδιά για να ζήσουν την ανάπτυξή σας»
Λάκης Λαζόπουλος: «Κυριάκο μου, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της – Από ότι έκανες θα πληρωθείς»
«Βλέπεις μια κυβέρνηση, τρέχουν, γλιστράνε, παίζουν κρυφτό με τους νόμους. Αυτή η διαφθορά είναι σαν καταρράκτης που θα μας συμπαρασύρει όλους. Δεν θα αφήσει κανέναν»
HOTΕΛ ΕΛVIRA: «Ελήφθη, όβερ» – Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του Mega
Ο εκπρόσωπος της Raptor καταφθάνει στο νησί και ζητά εξηγήσεις από τον Χάρι, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο MEGA. Η Νούλη προσπαθεί να εξευμενίσει τον μίστερ Σμιθ με τα φαγητά της, ενώ ο Χάρι αποχωρεί από το ξενοδοχείο δίνοντας την εντύπωση στην Ελβίρα πως η […]