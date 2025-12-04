Η Kelly Osbourne ξέσπασε σε δάκρυα στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον θάνατο του πατέρα της, του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath, Ozzy Osbourne, μιλώντας για τις συγκινητικές τιμές που αποδόθηκαν στη μνήμη του στο Μπέρμιγχαμ.

Η 41χρονη Kelly δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα συναισθήματά της, καθώς μίλησε για τον πατέρα της, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο ύστερα από μακρόχρονη μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον. Ο Ozzy τιμήθηκε μεταθανάτια από την πόλη όπου γεννήθηκε, λαμβάνοντας την ύψιστη δημοτική διάκριση, το Lord Mayor’s Award.

Η απονομή έγινε ανήμερα των 77ων γενεθλίων του, από τον αναπληρωτή δήμαρχο Ken Wood. Σε προηχογραφημένη συνέντευξη που προβλήθηκε στο BBC Breakfast, η Kelly μίλησε με δάκρυα στα μάτια για τη σημασία της τιμής αυτής για την οικογένειά της και για τη δική της προσπάθεια να διαχειριστεί το πένθος.

«Το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε με αυτόν τον τρόπο σημαίνει τόσα πολλά για εμάς, γιατί αγαπούσε αυτή την πόλη, αγαπούσε το Μπέρμιγχαμ, ήταν ένας αληθινός Brummie», είπε συγκινημένη. «Δούλεψε σκληρά για να κάνει αυτό που αγαπούσε περισσότερο — να βρεθεί ξανά στη σκηνή. Άφησε ένα αποτύπωμα που δεν θα σβήσει ποτέ».

Ξεσπώντας σε κλάματα, πρόσθεσε: «Ήταν φρικτό. Δεν έχω ξανανιώσει κάτι σαν τη θλίψη. Δεν ήξερα ότι μπορούσες να αγαπάς κάποιον τόσο πολύ».

Η συγκίνηση στο Μπέρμιγχαμ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, «δεκάδες χιλιάδες» θαυμαστές βγήκαν στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ καθώς η σορός του Ozzy μεταφέρθηκε στην πόλη. Η Kelly δήλωσε: «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η αγάπη που νιώσαμε εκείνη την ημέρα ήταν απίστευτη».

Η ίδια πρόσθεσε πως η στήριξη του κόσμου βοήθησε την οικογένεια να αντιμετωπίσει την απώλεια: «Κάθε γράμμα, κάθε λουλούδι, κάθε λέξη αγάπης μάς βοήθησε. Δεν περνάμε αυτό το πένθος μόνοι μας».

Η τελευταία συναυλία του Ozzy

Η Kelly αποκάλυψε και τα λόγια του πατέρα της μετά την τελευταία του συναυλία στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ, τον Ιούλιο του 2025. «Μπορώ να σας πω τι είπε στη μητέρα μου μετά: “Δεν ήξερα ότι ο κόσμος με αγαπούσε τόσο πολύ”», ανέφερε.

«Ήταν πάντα το αγόρι από το Aston», συνέχισε. «Δεν συνειδητοποίησε ποτέ πόσο απίστευτος ήταν. Έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο — να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του με μια τελευταία συναυλία».

Η τελετή απονομής και τα μηνύματα αγάπης

Την Τετάρτη, η Sharon και η Kelly Osbourne παρέλαβαν το Lord Mayor’s Award στη μνήμη του Ozzy στο Μπέρμιγχαμ. Η Sharon, 73 ετών, παρέλαβε τη διάκριση από τον δημοτικό σύμβουλο Ken Wood, ενώ η κόρη της δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Οι θαυμαστές άφησαν λουλούδια στο Black Sabbath Bench στην Broad Street, συνοδευόμενα από σημείωμα της οικογένειας που έγραφε: «We love you Daddy, Love Louis, Aimee, Kelly and Jack».

Η κληρονομιά του θρύλου

Ο Ozzy Osbourne, που πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους, θα παραμείνει για πάντα συνώνυμος με το heavy metal συγκρότημα Black Sabbath, το οποίο ίδρυσε στο Μπέρμιγχαμ το 1969. Με επιτυχίες όπως Iron Man, War Pigs και Paranoid, το συγκρότημα προκάλεσε αίσθηση αλλά και αντιδράσεις, με ακόμη και μελλοντικό Πάπα να τον κατηγορεί για «σατανική επιρροή».

Οι αναρτήσεις της οικογένειας

Η Sharon Osbourne απέτισε φόρο τιμής στον σύζυγό της γράφοντας: «Δεν θα αφήσω ποτέ το χέρι σου μέχρι να σε ξαναδώ στην άλλη πλευρά». Σε ανάρτησή της στο Instagram πρόσθεσε: «Αγαπημένε μου σύζυγε, γιορτάζω τη μέρα που γεννήθηκες».

Η Kelly δημοσίευσε φωτογραφία του πατέρα της δίπλα σε τούρτα γενεθλίων, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, μου λείπεις μπαμπά! Σε αγαπώ περισσότερο από τη ζωή!». Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε μοιραστεί φωτογραφία από το Black Sabbath Bench, λέγοντας: «Δεν έφυγες σαν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Κάθε μέρα αφιερώνω τη ζωή μου στο να σε αγαπώ και να τιμώ την κληρονομιά σου».

Ο Jack Osbourne και το πένθος

Ο αδελφός της, Jack Osbourne, 40 ετών, συμμετέχει στο ριάλιτι I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here του ITV. Σε ανάρτησή του, μοιράστηκε παιδική φωτογραφία με την Kelly γράφοντας: «Η σημερινή μέρα είναι πολύ δύσκολη χωρίς τον αδελφό μου. Όμως πρέπει να συνεχίσει να τα καταφέρνει στη ζούγκλα!».

Ο Jack έχει μιλήσει δημόσια για τον πατέρα του μέσα στο παιχνίδι, εκφράζοντας τη συγκίνησή του καθώς συμπληρώνονταν τέσσερις μήνες από τον θάνατο του Ozzy Osbourne, του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα την ιστορία της ροκ μουσικής.