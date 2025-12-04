Μία υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας και απειλών κατά της ζωής ανήλικης κοπέλας στην περιοχή της Νέας Λαμψάκου στην Εύβοια απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Χαλκίδας, ύστερα από καταγγελία της μητέρας 17χρονης.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης στις αρχές, η 17χρονη κόρη της βίωνε στιγμές τρόμου στα χέρια ενός 31χρονου αλλοδαπού κατοίκου της περιοχής του Αγίου Νικολάου (Μπούρτζι), με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση για μερικούς μήνες. Μετά τον χωρισμό τους ο δράστης φέρεται να μην αποδέχτηκε την απόφαση της κοπέλας, ξεκινώντας ένα μπαράζ τηλεφωνικών οχλήσεων και μηνυμάτων, τα οποία γρήγορα κλιμακώθηκαν σε εμμονική παρενόχληση.

Η κατάσταση βγήκε τελείως εκτός ελέγχου, όταν ο 31χρονος εντόπισε την ανήλικη τυχαία στον δρόμο κοντά σε σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Στην προσπάθειά του να την εξαναγκάσει σε επανασύνδεση, προέβη σε μια πράξη εκβιασμού, αναρτώντας σε κλειστή ομάδα στο Instagram βιντεοληπτικό υλικό με προσωπικές στιγμές της κοπέλας, το οποίο την απεικόνιζε ημίγυμνη. Το συγκεκριμένο υλικό είχε καταγραφεί εν αγνοία του θύματος και χωρίς τη συναίνεσή της κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Πέρα από την ψηφιακή διαπόμπευση, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το eviathema.gr, ο δράστης προχώρησε και σε ευθείες απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας της 17χρονης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, φέρεται να της επέδειξε όπλο που έφερε πάνω του, το οποίο προσομοίαζε με μαύρο μεταλλικό πιστόλι, καθώς και ένα πτυσσόμενο γκλοπ που είχε στην κατοχή του, προκαλώντας τον τρόμο στο θύμα.

Οι αστυνομικές αρχές κινήθηκαν άμεσα μετά την καταγγελία, πραγματοποιώντας νομότυπη έρευνα στην οικία του φερόμενου ως δράστη, παρουσία δικαστικού λειτουργού, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν όπλα. Η ανήλικη αναμένεται να εξεταστεί από ειδικούς, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την προστασία ανηλίκων, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.