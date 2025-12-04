Οι ανώτατοι δικαστές ήδη ετοιμάζονται για την δεύτερη μετακόμιση μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ώστε αμέσως μετά τις διακοπές των εορτών το Ανώτατο Δικαστήριο να είναι σε θέση να επαναλειτουργήσει στη μόνιμη και ανακαινισμένη έδρα του.

Έτσι ,όπως έγινε γνωστό δια του εκπροσώπου του Προέδρου του ΣτΕ Νίκου Σεκερογλου προς ενημέρωση του νομικού κόσμου και των πολιτών :

Λόγω των εργασιών μετεγκατάστασης του Συμβουλίου της Επικρατείας από την προσωρινή του έδρα στην οδό Αιόλου 80 και Σοφοκλέους στη μόνιμη έδρα του στο Αρσάκειο Μέγαρο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 47-49, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 793/28.11.2025 πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφασίστηκε:

1) η αναστολή των εργασιών του Συμβουλίου της Επικρατείας από την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 και

2) η αναστολή, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, όλων των δικονομικών προθεσμιών που τίθενται είτε εκ του νόμου, είτε από το Δικαστήριο.

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα συνεχίζονται οι διασκέψεις της Ολομελείας και των Τμημάτων, η διαδικασία σε συμβούλιο, η δημοσίευση αποφάσεων, η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και η επεξεργασία των επειγόντων σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων στο κτίριο επί της οδού Αιόλου και Σοφοκλέους.

Το ίδιο χρονικό διάστημα συνεχίζει η ηλεκτρονική κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή και η κατάθεση εξαιρετικά επειγουσών αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας στο κτίριο επί της οδού Αιόλου και Σοφοκλέους.