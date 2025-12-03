Επίθεση της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη Γεβγκένι Περβίσοφ.

«Πυροσβέστες και μέλη δυνάμεων επιβολής του νόμου έφθασαν αμέσως επιτόπου. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και πόροι», ανέφερε ο κυβερνήτης μέσω του Telegram, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται.

Russian Telegram channels report a drone attack on oil depots in Tambov and Voronezh regions of Russia last night. In Tambov, the airspace was closed for almost the entire night. The “Cover” emergency airspace-closure protocol was also activated at airports in Russia’s Oryol,… pic.twitter.com/Dp5VyUtg4M — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 3, 2025

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως 102 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από διάφορες ρωσικές περιφέρειες.