Επίθεση της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη Γεβγκένι Περβίσοφ.

«Πυροσβέστες και μέλη δυνάμεων επιβολής του νόμου έφθασαν αμέσως επιτόπου. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και πόροι», ανέφερε ο κυβερνήτης μέσω του Telegram, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως 102 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από διάφορες ρωσικές περιφέρειες.

