Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σήμερα τη σορό ενός ομήρου, έπειτα από την επιβεβαίωση των ισραηλινών ιατροδικαστικών αρχών ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν την Τρίτη δεν ανήκουν σε κανέναν από τους δύο αποβιώσαντες ομήρους.

Η παράδοση των σορών των δύο τελευταίων ομήρων που παραμένουν στη Γάζα θεωρείται καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, η παράδοση της σορού έχει προγραμματιστεί για τις 5 μ.μ. τοπική ώρα.

Η ένοπλη πτέρυγα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς, ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν έρευνα στη βόρεια Γάζα σε συνεργασία με ομάδα του Ερυθρού Σταυρού.

Η οργάνωση ανακοίνωσε αργότερα ότι εντόπισε ένα πτώμα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σε ποιον από τους δύο ομήρους πιστεύει πως ανήκει.

Οι δύο αποβιώσαντες όμηροι που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα είναι ο Ισραηλινός αστυνομικός Ραν Γκβίλι και ο Ταϊλανδός υπήκοος Σουντθισάκ Ρινθαλάκ. Και οι δύο είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη δύο ετών καταστροφικού πολέμου στη Γάζα.

Η νέα έρευνα ξεκίνησε μετά τη διαπίστωση του Εθνικού Κέντρου Ιατροδικαστικής ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς δεν ανήκαν στους δύο ομήρους, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι απέστειλαν τα λείψανα για περαιτέρω ιατροδικαστική εξέταση, τα οποία περιέγραψαν ως «ευρήματα».

«Τα ευρήματα που ήρθαν χθες για εξέταση από τη Λωρίδα της Γάζας δεν συνδέονται με κανέναν από τους αποβιώσαντες ομήρους», ανέφερε σε σημερινή δήλωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ερυθρός Σταυρός έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ των μαχητικών οργανώσεων στη Γάζα και του Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, συμβάλλοντας τόσο στην απελευθέρωση εν ζωή ομήρων όσο και στην παράδοση λειψάνων.