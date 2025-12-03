Σε… μεταγραφή στελέχους προχώρησε η ΠΑΕ Άρης, ανακοινώνοντας τον Θωμά Βράνο για τη θέση του υπεύθυνου στρατηγικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ σε ανακοίνωσή της: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Θωμά Βράνο στη θέση του υπεύθυνου στρατηγικού σχεδιασμού. Ο Θωμάς Βράνος αναλαμβάνει ένα νέο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Καλωσορίζουμε τον Θωμά Βράνο στο διοικητικό σχήμα της ομάδας μας και προσδοκούμε η γνώση του και η εμπειρία του σε διάφορες διοικητικές καίριες θέσεις να συμβάλλουν στις μελλοντικές μας επιδιώξεις».

Όσο για τον ίδιο, στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης τόνισε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο κ. Καρυπίδη, αλλά και στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΕ για τον ορισμό μου στη νευραλγική θέση του υπεύθυνου στρατηγικού σχεδιασμού της ομάδας μας. Ο ΑΡΗΣ ήταν και θα είναι “κομμάτι” της ζωής μου. Η επιλογή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα και να είστε σίγουροι -διοίκηση και φίλαθλοι- ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιός της, με συνέπεια και ισχυρή παρουσία», δήλωσε ο κ. Βράνος.

Ο κ. Βράνος ήταν επί πολλά χρόνια πρόεδρος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ).