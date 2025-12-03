Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, επικρατώντας με 5-2 εκτός έδρας απέναντι στην Ελλάς Σύρου για την 4η αγωνιστική της League Phase.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην υποστήριξη των φιλάθλων των ερυθρόλευκων, ενώ τόνισε πως οι γηπεδούχοι δεν άφησαν ποτέ την ομάδα του να χαλαρώσει.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV

«Θέλω να μιλήσω αρχικά για τον κόσμο εδώ στη Σύρο, οι οποίοι ακόμα και μετά το τέλος του ματς, υποστηρίζουν την ομάδα. Ηταν μια πάρα πολύ ωραία υποδοχή. Μου αρέσει που ήρθαμε να παίξουμε εδώ γιατί πρέπει να δίνουμε και σε αυτούς τους φιλάθλους τη δυνατότητα να βλέπουν την ομάδα που αγαπάνε», ανέφερε αρχικά ο Βάσκος τεχνικός και στη συνέχεια στάθηκε στο αγωνιστικό κομμάτι:

«Δεν μας άφησε να είμαστε άνετοι και χαλαροί σε καμία στιγμή, βάζαμε ένα γκολ, ερχόταν το γκολ της ισοφάρισης, βάζαμε κι άλλο γκολ και ερχόταν ξανά το γκολ. Μέχρι τα τελευταία λεπτά που βάλαμε δύο γκολ συνεχόμενα, δεν μας επιτράπηκε καμία στιγμή να χαλαρώσουμε».