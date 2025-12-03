Δύο νεαροί συνελήφθησαν στα Χανιά κατηγορούμενοι για σειρά κλοπών, ύστερα από έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση τριών υποθέσεων κλοπής τροχοφόρων και στη σύλληψη ενός 18χρονου και ενός 21χρονου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις σχετικές με όπλα και κλοπές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν αφαιρέσει συνολικά δύο ποδήλατα και μία μοτοσικλέτα, σε περιστατικά που σημειώθηκαν στα Χανιά μεταξύ 21 Ιουνίου και 16 Νοεμβρίου 2025.

Το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου 2025, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία τους, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν «δύο ηλεκτρικά ποδήλατα, δύο κινητά τηλέφωνα και ένας σουγιάς. Κατασχέθηκαν επίσης δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων».

Μέρος των ανευρεθέντων αντικειμένων αποδόθηκε στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.