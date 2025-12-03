Στο Ηράκλειο συνελήφθη 23χρονος Έλληνας για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες, ενώ σε βάρος ακόμη ενός ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 440 γραμμάρια κοκαΐνης, 149 γραμμάρια κάνναβης και τρεις ζυγαριές ακριβείας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Η επιχείρηση εντάχθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν και άνδρες της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου. Κατά τη διάρκειά της, ο 23χρονος εντοπίστηκε τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι άλλου ημεδαπού και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Ακολούθησε έρευνα στον ίδιο, στο όχημά του και στις οικίες των δύο ανδρών. Κατασχέθηκαν 440,1 γραμμάρια κοκαΐνης, 129 γραμμάρια κάνναβης, 200 ευρώ, τρεις ζυγαριές ακριβείας, κινητό τηλέφωνο και ιδιόχειρες σημειώσεις. Επιπλέον, κατασχέθηκε και το Ι.Χ. αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, το οποίο εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.