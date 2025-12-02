Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών τίθεται πλέον σε ισχύ, μετά την υπογραφή της έγκρισής του από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ο νέος χάρτης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της Πολιτικής Προστασίας και αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η χώρα προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τις πυρκαγιές.

Όπως επισημαίνει η Πολιτική Προστασία, δεν πρόκειται για μια απλή τεχνική αναπροσαρμογή, αλλά για μια δομική τομή που διορθώνει παθογένειες οι οποίες έχουν προκύψει λόγω της κλιματικής κρίσης. Διευκρινίζεται ότι ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών είναι διαφορετικός από τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος εκδίδεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Ο νέος χάρτης αποτυπώνει τη γενική επικινδυνότητα κάθε περιοχής της χώρας.

Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, εντάσσεται στις 25 εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο να αποτελέσουν θεμέλιο του κυβερνητικού έργου και εθνική παρακαταθήκη.

Σύγχρονη προσέγγιση και νέα δεδομένα

Ο νέος χάρτης βασίζεται σε σύγχρονα δεδομένα των τελευταίων είκοσι ετών, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη δομή της βλάστησης, τις κλιματικές συνθήκες και τη συχνότητα εμφάνισης υψηλών δεικτών κινδύνου (3, 4 και 5) στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά μια στοχευμένη και αξιόπιστη εικόνα του πραγματικού κινδύνου σε κάθε περιοχή, ξεφεύγοντας από τις απλουστευμένες χαρτογραφήσεις του παρελθόντος.

Το αποτέλεσμα είναι η κατάταξη των δήμων σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας – χαμηλή, μεσαία και υψηλή. Η ταξινόμηση πλέον γίνεται ανά δήμο και όχι ανά νομό, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια στον σχεδιασμό, εξειδικευμένες δράσεις πρόληψης και δίκαιη κατανομή πόρων. Έτσι, οι περιοχές με αυξημένο κίνδυνο αποκτούν τα μέσα και τους πόρους που πραγματικά χρειάζονται.

Νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας

Η αναβάθμιση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, που βασίζεται όχι μόνο στην επέμβαση, αλλά και στην έγκαιρη γνώση του κινδύνου. Ο φετινός χάρτης αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί από την κλιματική κρίση: συχνότερους καύσωνες, αυξημένη ξηρασία και περισσότερες ημέρες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Το νέο εργαλείο επιτρέπει στην Πυροσβεστική να αναδιατάσσει δυνάμεις με επιστημονικά κριτήρια, ενώ τα έργα καθαρισμού και αντιπυρικής προστασίας ιεραρχούνται βάσει πραγματικών δεδομένων κινδύνου. Οι δήμοι αποκτούν σαφές πλαίσιο προτεραιοτήτων για έργα πρόληψης, υποδομές και ενίσχυση προσωπικού. Παράλληλα, η χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας μπορεί πλέον να κατευθύνεται εκεί όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.

Βάση για ευρύτερη κλιματική ανθεκτικότητα

Το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται στις πυρκαγιές. Όπως τονίζει η Πολιτική Προστασία, δημιουργεί θεμέλιο για ευρύτερη κλιματική ανθεκτικότητα, καθώς οι περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές είναι συχνά ευάλωτες και σε δευτερογενή φαινόμενα, όπως πλημμύρες ή διάβρωση. Η νέα χαρτογράφηση επιτρέπει στο κράτος να κινηθεί προληπτικά και σε αυτούς τους τομείς.

Με τη μεταρρύθμιση αυτή, η Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή, όπου η Πολιτική Προστασία δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις προλαμβάνει. Η χώρα αποκτά ένα σύγχρονο εργαλείο που παρέχει την πραγματική εικόνα του κινδύνου, επιτρέποντας τον τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό σχεδιασμό δράσεων. Πρόκειται για μια βαθιά αλλαγή φιλοσοφίας προς μια Ελλάδα πιο προετοιμασμένη, πιο προστατευμένη και πιο ανθεκτική απέναντι στις πυρκαγιές του μέλλοντος.