Λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 08:00 έως τις 10:30 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας.
Κατά το διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στις εξής οδούς:
• Ροβέρτου Γκάλι, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Χατζηχρήστου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Γαλιβάλδη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Ακαμάντος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Στησικλέους, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την οδό Καλλιρρόης προς τη Λεωφόρο Συγγρού.
• Αρακύνθου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Παναιτωλίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Φρυνίχου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Λυσικράτους, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Σέλλεϋ, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Τριπόδων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
• Πρυτανείου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Η Τροχαία Αθηνών καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση στις παραπάνω οδούς κατά τη διάρκεια του αγώνα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα.