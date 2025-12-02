Λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 08:00 έως τις 10:30 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας.

Κατά το διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στις εξής οδούς:

• Ροβέρτου Γκάλι, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Χατζηχρήστου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Γαλιβάλδη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Ακαμάντος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Στησικλέους, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την οδό Καλλιρρόης προς τη Λεωφόρο Συγγρού.

• Αρακύνθου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Παναιτωλίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Φρυνίχου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Λυσικράτους, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Σέλλεϋ, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Τριπόδων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Πρυτανείου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Τροχαία Αθηνών καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση στις παραπάνω οδούς κατά τη διάρκεια του αγώνα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα.

