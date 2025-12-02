Μετά τις καταναλωτικές εξάρσεις της Black Friday και της Cyber Monday, εμφανίζεται ένα νέο εμπορικό φαινόμενο που κερδίζει έδαφος στον χώρο του τουρισμού: η Travel Tuesday. Η ημέρα αυτή ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επενδύσουν σε εμπειρίες και ταξίδια αντί για υλικά αγαθά, υπογραμμίζοντας ότι οι πιο πολύτιμες αγορές συχνά είναι οι αναμνήσεις που δημιουργούμε.

Το 2025, η Travel Tuesday πραγματοποιείται στις 2 Δεκεμβρίου, προσφέροντας σε κάθε είδους ταξιδιώτη την ευκαιρία να εξοικονομήσει χρήματα και να πραγματοποιήσει το επόμενο ταξιδιωτικό του όνειρο. Ωστόσο, ήδη πολλές αεροπορικές εταιρίες έχουν προχωρήσει σε εκπτώσεις ενόψει της Travel Tuesday, με αποτέλεσμα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις να είναι προσβάσιμες αεροπορικώς με κόστος κάτω των 60 ευρώ μετ’ επιστροφής.

Ακολουθούν 5+1 προτάσεις για αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αυτόν τον χειμώνα:

Βενετία

Η Βενετία, η «βασίλισσα της Αδριατικής», παραμένει μια από τις πιο μαγευτικές πόλεις του κόσμου, ένας ζωντανός πίνακας όπου η ιστορία, η τέχνη και το νερό συνυπάρχουν αρμονικά. Χτισμένη πάνω σε 118 νησάκια και διασχισμένη από κανάλια που αντικαθιστούν τους δρόμους, η πόλη προσφέρει μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Από την πλατεία του Αγίου Μάρκου και τη Γέφυρα των Στεναγμών έως τις ήσυχες γειτονιές που μοσχοβολούν παρελθόν, η Βενετία συναρπάζει με την ατμόσφαιρά της, την αρχιτεκτονική της και την αίσθηση ότι κάθε βήμα οδηγεί σε μια μικρή ανακάλυψη. Είναι ένας προορισμός που δεν απλώς επισκέπτεσαι — τον ζεις.

Μπορείτε να βρείτε αεροπορικά εισιτήρια με μόλις 30 ευρώ το άτομο!