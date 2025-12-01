Η Θεσσαλονίκη ζει στους ρυθμούς των δύο ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα, με πρώτο εκείνο της επόμενης Τετάρτης (03/12) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το Κύπελλο Ελλάδος.

Ένα παιχνίδι για το οποίο η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» μπήκε από σήμερα στην τελική ευθεία, με ευχάριστα από το μέτωπο του Ούρος Ράτσιτς.

Ο Σέρβος είναι πολύ καλύτερα μετά τις ενοχλήσεις στον τένοντα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή κόντρα στην ΑΕΛ Novibet το περασμένο Σάββατο.

Ο 27χρονος χαφ προπονήθηκε σήμερα και πλέον η απόφαση για την αξιοποίησή του ανήκει στον Μανόλο Χιμένεθ. Εάν, δηλαδή, θα τον συμπεριλάβει στα βασικά του πλάνα ή αν θα τον αφήσει στον πάγκο, αφού εκτός απροόπτου θα βρίσκεται στην αποστολή.

Η απόφαση του Χιμένεθ θα κρίνει και την εικόνα του κέντρου στο επερχόμενο ντέρμπι, από τη στιγμή που έχει και τον Μόντσου ξανά διαθέσιμο. Η μία επιλογή είναι να επαναφέρει την γνωστή τριάδα με τον Ισπανό, τον Σέρβο και τον Γαλανόπουλο, μετατοπίζοντας τον Παναγίδηστα εξτρέμ. Διαφορετικά, θα αφήσει έναν από τους τρεις χαφ του στον πάγκο.

Από εκεί και πέρα, ερωτηματικό παραμένει η διαθεσιμότητα του Μεντίλ.