Τα πρώτα χιόνια έκαναν ήδη την εμφάνισή τους, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου στα ελληνικά χιονοδρομικά κέντρα. Τα πρώτα σαλέ άνοιξαν τις πόρτες τους, υποδεχόμενα επισκέπτες που αναζητούν τις πρώτες αποδράσεις του χειμώνα, με το ενδιαφέρον στραμμένο στις καιρικές συνθήκες που θα καθορίσουν το πλήρες άνοιγμα των εγκαταστάσεων.

Αυτή την περίοδο λειτουργούν κανονικά τα σαλέ στα χιονοδρομικά κέντρα Σελίου, Πισοδερίου – Βίγλας και Ζήρειας. Οι επισκέπτες έχουν ήδη τη δυνατότητα να απολαύσουν τις πρώτες εξορμήσεις της σεζόν, σε ένα σκηνικό που θυμίζει γιορτές.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται, με επιφύλαξη λόγω εργασιών ανακαίνισης, να ανοίξουν τα σαλέ στη Βασιλίτσα, στο Βόρα – Καϊμακτσαλάν και στο Περτούλι. Οι υπεύθυνοι των χιονοδρομικών κέντρων εκτιμούν ότι οι προετοιμασίες θα ολοκληρωθούν εγκαίρως, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός.

Προγραμματισμένο άνοιγμα πριν τις γιορτές

Η πλήρης λειτουργία των περισσότερων σαλέ της χώρας αναμένεται μετά τις 15 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τις γιορτές. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων προγραμματίζουν να ανοίξουν στις 20 Δεκεμβρίου.

Αντίστοιχα, τα Χιονοδρομικά Κέντρα Ανηλίου, Ελατοχωρίου και Λαϊλιά υπολογίζεται να λειτουργήσουν στις 13-14 Δεκεμβρίου. Εκείνα του Βελουχίου, του Πηλίου, των 3-5 Πηγαδιών, του Βιτσίου, του Μαινάλου και του Φαλακρού αναμένεται να ανοίξουν λίγο πριν από τις γιορτές, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Όλες οι ημερομηνίες παραμένουν ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν, ανάλογα με τη χιονόπτωση και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.