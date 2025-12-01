Ο ΕΦΕΤ, μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προχώρησε σε δειγματοληψία προϊόντος με την εμπορική ονομασία «Γιαούρτι Στραγγιστό – 2%», με ημερομηνία ανάλωσης έως 01/01/26 και καθαρό βάρος 200 γραμμαρίων.

Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την εταιρεία Μανδρέκας Α.Ε., η οποία εδρεύει στο 80ό χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ελέγχου του Α’ Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, στο δείγμα διαπιστώθηκε η παρουσία ναταμυκίνης. Πρόκειται για πρόσθετο του οποίου η χρήση δεν επιτρέπεται στη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Κατόπιν αυτού, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν να μην το καταναλώσουν.