Η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξένησε το Σάββατο (29/11) την Ρεάλ Οβιέδο στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της LaLiga, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 2-0 και να πλησιάζουν στο -3 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, η Οβιέδο δημοσίευσε ένα γράμμα, στο οποίο ευχαριστούσε δημόσια τους γηπεδούχους για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο, εξυμνώντας παράλληλα την μακρά και πολύτιμη ιστορία των «ροχιμπλάνκος».

«Αγώνα με τον αγώνα, έχεις σφυρηλατήσει την ιστορία σου, γίνοντας γίγαντας, χωρίς να κοιτάς πέρα ​​από τον αντίπαλο που αντιμετωπίζεις σε κάθε μάχη. Τα κατορθώματά σου ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια του αγωνιστικού χώρου, επειδή δεν κάνεις μια ολόκληρη χώρα να αναρωτιέται γιατί υποστηρίζει την ομάδα σου. Στις καλές και στις κακές στιγμές. Και από τις δεύτερες, έχουμε μοιραστεί αρκετές μαζί. Και από τις νίκες, τις νίκες και ξανά τις νίκες. Ή τουλάχιστον από το να παλεύουμε σαν αδέρφια. Σοφός μπορεί να υπήρξε μόνος ένας, αλλά η Ατλέτικο και η Ρεάλ Οβιέδο έχουν πολλούς σοφούς ανθρώπους. Είναι τιμή μας να συναντιόμαστε ξανά».

Η εξήγηση πίσω από το γράμμα

Ο αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στη Ρεάλ Οβιέδο και την Ατλέτικο Μαδρίτης κρατάει πάνω από οκτώ δεκαετίες και πηγάζει από τα χρόνια του Ισπανικού εμφυλίου. Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου (1936-1939), το στάδιο της Οβιέδο καταστράφηκε ολοσχερώς και η ομάδα δεν μπορούσε να αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία. Για να μην χαθεί το ανταγωνιστικό της πνεύμα, δάνεισε βασικούς παίκτες της στην Ατλέτικο, που τότε ονομαζόταν Ατλέτικο Αβιάσιον.

Οι παίκτες αυτοί βοήθησαν καθοριστικά την ομάδα της Μαδρίτης να αποφύγει τον υποβιβασμό και να κατακτήσει τους πρώτους τίτλους της La Liga στις σεζόν 1939-40 και 1940-41. Η αδελφική σχέση συνεχίστηκε μέσα στις δεκαετίες: το 2012-2013, όταν η Οβιέδο βρέθηκε στα πρόθυρα χρεοκοπίας, χιλιάδες οπαδοί της Ατλέτικο αγόρασαν μετοχές για να στηρίξουν την ομάδα της Αστουρίας και να τη σώσουν από την καταστροφή.