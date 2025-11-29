Αναγκαστικές παρεμβάσεις πραγματοποιεί ο Μανόλο Χιμένέθ στην ενδεκάδα του Άρη για την αποψινή κρίσιμη αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet.

Σημείο αναφοράς ο Ολιμπίου Μορουτσάν. Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός ξεκινάει για πρώτη φορά φέτος στη φυσική του θέση, δηλαδή αυτή του επιτελικού μέσου, μπροστά από τους Γαλανόπουλο-Ράτσιτς που θα βρίσκονται στα χαφ. Πέρεθ-Γιαννιώτας στα εξτρέμ με νέο πρόσωπο τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Ο Μορόν στην κορυφή.

Ο Ρόουζ είναι το νέο πρόσωπο στην άμυνα ως παρτενέρ του Άλβαρο στα στόπερ, μπροστά από τον Διούδη. Τεχέρο και Φαντιγικά διατηρούνται στα άκρα της άμυνας.

Η ενδεκάδα του Αρη: Διούδης – Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγικά – Ράτσιτς, Γαλανόπουλος- Πέρεθ, Μορουτσάν, Γιαννιώτας – Μορόν

Στον πάγκο οι: Μισεουί, Παπασαραφιανός, Αθανασιάδης, Μάικιτς, Χαρούπας, Παναγίδης, Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Νινγκ, Ντούντου