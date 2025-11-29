Επίθεση με μαύρες μπογιές σημειώθηκε στον πολυχώρο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, στη Φωκίωνος Νέγρη, από άγνωστους δράστες.

Το περιστατικό συνέβη τις νυχτερινές ώρες στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές, όπως αποτυπώνεται και σε σχετικές φωτογραφίες.

Στόχευαν τις κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται πως στόχευαν στις κάμερες ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες περιμετρικά του πολυχώρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από κάποια ομάδα για την επίθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης έχει προγραμματιστεί σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.