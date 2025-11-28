Ο Άρης ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet… Ωστόσο η ΠΑΕ δεν έκανε γνωστή την αποστολή του αυριανού αγώνα.

Μία απόφαση που προφανώς προέρχεται από τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος φαίνεται να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για το κρίσιμο παιχνίδι με τους Θεσσαλούς.

Η δεδομένη επιστροφή είναι εκείνη του Κώστα Γαλανόπουλου από την τιμωρία του. Εκτός είναι ο τιμωρημένος Μόντσου, όπως και οι τραυματίες Καντεβέρε, Μισεουί, Δώνης, Αλφαρέλα και Σούντμπεργκ.

Από τη στιγμή που ο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή, ερωτηματικό είναι η παρουσία του Γένσεν σε αυτήν όπως και του Χάμζα Μεντίλ.