Ο Φρέντρικ Γένσεν ανέβασε κι άλλο ρυθμούς στη σημερινή προπόνηση του Άρη.
Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος και έτσι δημιουργείται η αισιοδοξία ότι θα προλάβει τον… τελικό με την ΑΕΛ Novibet το επόμενο Σάββατο.
Αντιθέτως, Δώνης και Μισεουί ακοιλούθησαν ατομικό για ακόμη μία μέρα. Με θεραπεία συνεχίζουν οι Καντεβέρε, Αλφαρέλα και Σούντμπεργκ που αποτελούν μακροχρόνιες απουσίες για τους “κιτρινόμαυρους”.
Ο Άρης θα προπονηθεί αύριο το πρωί στο Ρύσιο και αμέσως μετά θα γίνει γνωστή η αποστολή της αναμέτρησης κόντρα στους Θεσσαλούς.
