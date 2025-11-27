Έχοντας πλήρωμα δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν αστροναύτη της NASA, το ρωσικό διαστημόπλοιοSoyuz MS-28 εκτοξεύτηκε για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Το διαστημόπλοιο Soyuz 2.1a απογειώθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 12:28 μ.μ. ώρα Μόσχας (11:28 ώρα Ελλάδας).

Το πλήρωμα περιλαμβάνει τον Ρώσο διοικητή Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ, που πραγματοποιεί τη δεύτερη πτήση του στο Διάστημα, τον Ρώσο κοσμοναύτη Σεργκέι Μικάγεφ και τον αστροναύτη της NASA Κρίστοφερ Γουίλιαμς, που ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο Διάστημα.

Μετά την απογείωση, το Soyuz προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει δύο περιστροφές σε τροχιά γύρω από τη Γη, προτού προσδεθεί αυτόματα με τον ISS στις 12:38 μ.μ. (ώρα Γκρίνουιτς ,14:38 μ.μ., ώρα Ελλάδας) αργότερα σήμερα.

Στη συνέχεια τα μέλη του πληρώματος θα εισέλθουν στον ISS, όπου αναμένεται να παραμείνουν για τους επόμενους οκτώ μήνες.

Η επιστροφή τους στη Γη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου 2026.