Στον κήπο των Ρόδων βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ όπου έδωσε εθιμοτυπική χάρη σε δύο γαλοπούλες της Βόρειας Καρολίνας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εκδήλωσης για την Ημέρα των Ευχαριστιών έξω από τον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για τις γαλοπούλες Gobble και Waddle οι οποίες όπως είπε ο Τραμπ, έλαβαν «πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων προεδρική χάρη».

Trump pardons a turkey for Thanksgiving. pic.twitter.com/b1i4wEZ621 — Clash Report (@clashreport) November 25, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέχεια αστειεύτηκε πως θα έδινε στα πτηνά τα ονόματα «Τσακ και Νάνσι», κάνοντας υπαινιγμό προς τον Δημοκρατικό ηγέτη της Γερουσίας Τσακ Σούμερ και την πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι.

«Θα τα ονόμαζα Τσακ και Νάνσι, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν θα τους έδινα χάρη. Ποτέ δεν θα έδινα χάρη σε αυτούς τους δύο», είπε.