Από τη μία το σερί επτά αγώνων. Από την άλλη το βαρύ κλίμα που δημιουργείται από το αγωνιστικό και… τον Μανόλο Χιμένεθ.

Aυτή είναι η κατάσταση τον Άρη και μέσα από αυτήν ξεκινάει σήμερα η προετοιμασία για το κρισιμότατο παιχνίδι του επόμενου Σαββάτου (29/11) με την ΑΕΛ Novibet στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι χειρότερες δυνατές συνθήκες αλλά και ένας Άρης που έχει μπροστά του ένα παιχνίδι άκρως κομβικό για τη συνέχειά του στο πρωτάθλημα, όντας οκτώ βαθμούς από την 4άδα και πέντε από την 5η θέση .

Ένα παιχνίδι για το οποίο ο Μανόλο Χιμένεθ αρχίζει να καταστρώνει τα πλάνα του δίχως τον τιμωρημένο Μόντσου Ροντρίγκεθ λόγω καρτών. Μάλιστα, ο Ισπανός θα χάσει μόλις του τρίτο του ματς στο πρωτάθλημα από το 2024 όταν και ήρθε στην Ελλάδα,έχοντας απουσιάσει πάλι για κάρτες στα άλλα δύο με Πανσερραϊκό και ΝΠΣ Βόλο την περσινή σεζόν.

Η απουσία του Ισπανού θα δώσει την ευκαιρία στον Κώστα Γαλανόπουλο να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη θέση του, αφού φέτος χρησιμοποιείται κυρίως στο «10». Ο Ελληνας μέσος επιστρέφει από τιμωρία και δίνει στον Χιμένεθ μία σημαντική λύση για τη μεσαία γραμμή.

Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Δώνης, Καντεβέρε, Μισεουί είναι οι δεδομένες απόντες πέραν του τιμωρημένου Μόντσου. Ερωτηματιά αποτελούν οι Γένσεν και Μεντίλ που επιστρέφουν στις προπονήσεις, αλλά δεν είναι σίγουρο εάν θα κριθούν έτοιμοι από τον Χιμένεθ ώστε να τους συμπεριλάβει στα πλάνα του.