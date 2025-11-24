Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Βάρκιζα, όταν ομάδα ανηλίκων ενεπλάκη σε συμπλοκή στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα δύο παρέες νεαρών συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα δύο ανήλικοι –ένας 17χρονος και ένας 16χρονος– να τραυματιστούν από αιχμηρό αντικείμενο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο «Ασκληπιείο» Βούλας και στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Ακόμη δύο άτομα, ηλικίας 19 και 16 ετών, υπέστησαν ελαφρά τραύματα μετά από σωματική επίθεση που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, για το περιστατικό συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι τέσσερις τραυματίες, δύο 17χρονοι, ένας 18χρονος και ένας 20χρονος, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και, κατά περίπτωση, για παραβίαση του νόμου περί όπλων.