Η Μπραν ταξίδεψε στο Μόλντε με την ανάγκη να βρει ρυθμό και σταθερότητα πριν από την ευρωπαϊκή της δοκιμασία απέναντι στον ΠΑΟΚ, όμως έφυγε από το «Άκερ Στάντιον» με μια ήττα που άφησε βαθύ αποτύπωμα: 4-0 και εικόνα που γεννά έντονο προβληματισμό ενόψει της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η ομάδα από το Μπέργκεν δείχνει να βρίσκεται σε περίοδο σοβαρής αγωνιστικής κάμψης. Το αποτέλεσμα στη Μόλντε ήταν η τέταρτη συνεχόμενη αναμέτρηση χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, μία σειρά που την έριξε πλέον στην τέταρτη θέση της Eliteserien και επιβεβαιώνει ότι η προσεχής αντίπαλος του Δικεφάλου έχει χάσει τη σπιρτάδα και την επιθετική συνέπεια που τη χαρακτήριζαν στο ξεκίνημα της σεζόν.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς πολλές φάσεις, με τις δύο ομάδες να αλληλοεξουδετερώνονται και τη Μπραν να προσπαθεί περισσότερο να κρατήσει ισορροπίες παρά να παράξει παιχνίδι. Όμως, η εικόνα της κατέρρευσε μετά την ανάπαυλα. Στο 56’, ο Μπρέιβικ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, δίνοντας τον τόνο για ό,τι θα ακολουθούσε.

Η Μόλντε, με σαφώς καλύτερο ρυθμό και περισσότερη ένταση στο παιχνίδι της, βρήκε δεύτερο γκολ στο 65’ με τον Νισέτερ, «χτυπώντας» την ανοργάνωτη άμυνα της Μπραν. Δέκα λεπτά αργότερα, στο 75’, ο Καμπανί έκανε το 3-0 και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι, ενώ το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 90’ από τον Γκράνας, σε μια φάση που καταδίκασε πλήρως την αμυντική λειτουργία των φιλοξενούμενων.

Η εικόνα της Μπραν σε όλο το παιχνίδι θύμισε ομάδα που βρίσκεται σε αναζήτηση ταυτότητας: δυσκολία στην πρώτη πάσα, ελάχιστη δημιουργία, πολλά αναγκαστικά μακρινά γεμίσματα και άμυνα που λύγισε κάθε φορά που αυξανόταν η πίεση.

Η ενδεκάδα της Μπραν: Ντινγκελάντ, Ντε Ρόεβε, Χέλαντ, Λάρσεν, Ντράγκσνες, Γκούντμουντσον, Σέρενσεν, Κόρνβιγκ (72’ Μάιρε), Μάτισεν (72’ Χάνσεν), Φίνε (56’ Χολμ), Κάστρο (72’ Ρέμμεμ).