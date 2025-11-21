Για ακόμη μία μέρα ο Μανόλο Χιμένεθ δεν είδε τα προβλήματά του να μειώνονται εν όψει ΑΕΚ, έχοντας πάρει βέβαια απόφαση από χθες ότι αυτό δεν θα αλλάξει.

Ο Χάμζα Μεντίλ ήταν το βασικό πρόβλημα για τον Ανδαλουσιανό, αλλά ο Μαροκινός δεν μπήκε ούτε σήμερα στο πρόγραμμα της ομάδας και έτσι δεν υπολογίζεται για το επερχόμενο ματς. Οπως το ίδιο ισχύει για τους Δώνη, Μισεουί, Γένσεν, Γαλανόπουλο (τιμωρημένος) και Καντεβέρε.

Από τον τελευταίο είναι που… βγαίνει και μία αισιοδοξία. Ο 29χρονος επιθετικός κάνει ακόμα θεραπεία αλλά παράλληλα ξεκίνησε και τρέξιμο στο Ρύσιο, μετά την επέμβαση που έκανε στον μηνίσκο πριν τρεις εβδομάδες.

Η αποθεραπεία του κυλάει αρκετά καλά και ο στόχος είναι να προλάβει κάποιο από τα ματς του Δεκεμβρίου. Διαφορετικά, θα πρέπει να περιμένει το νέος έτος για να αγωνιστεί ξανά και με τους ανθρώπους του Άρη να μην έχουν διάθεση να τον πιέσουν…