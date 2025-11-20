Media

Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis. · Πώς κρίνει η κοινή γνώμη το έργο της Κυβέρνησης μέχρι σήμερα; · Ποια είναι η άποψη των πολιτών για την αξιωματική αντιπολίτευση; · Πόσο ανοιχτοί είναι οι πολίτες στην ιδέα ίδρυσης νέων κομμάτων από […]