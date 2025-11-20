Στις 20 Νοεμβρίου 1989 η ελληνική τηλεόραση γύρισε σελίδα, καθώς έκανε πρεμιέρα ο πρώτος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός στη χώρα, το Mega Channel. Ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, που μέχρι τότε ήταν αποκλειστικά υπό τον έλεγχο της ΕΡΤ.

Αρχικά, οι τηλεθεατές της Αθήνας και στη συνέχεια όλης της Ελλάδας συντόνισαν τις τηλεοράσεις τους στη συχνότητα 7 VHF/UHF. Το νέο κανάλι καταλάμβανε τη θέση 4 στο τηλεκοντρόλ, δίπλα στις ΕΤ1, ΕΤ2 και ΕΤ3. Στις 3 το μεσημέρι, το Mega βγήκε επίσημα στον αέρα.

Πρώτος μπροστά στον φακό εμφανίστηκε ο τότε γενικός διευθυντής του σταθμού, Νίκος Σκουλάς, δηλώνοντας: «Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε την ΕΡΤ αλλά να τη συμπληρώσουμε». Υπογράμμισε επίσης ότι το νέο κανάλι «θα προσφέρει ποιότητα στην ψυχαγωγία και αντικειμενικότητα στην ενημέρωση».

Αμέσως μετά, προβλήθηκε η πρώτη ξένη σειρά του σταθμού, «Διάστημα 1999», μια βρετανοϊταλική παραγωγή επιστημονικής φαντασίας των ετών 1975–1977. Την εποχή εκείνη, το έτος 1999 φάνταζε μακρινό και συνδεόταν με την ιδέα της μόνιμης παρουσίας του ανθρώπου στο Διάστημα.

Η νεανική εκπομπή Mega Hit

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έκανε πρεμιέρα η εκπομπή Mega Hit, με ειδήσεις και βίντεο από τη διεθνή μουσική και τον κινηματογράφο. Παρουσιαστές ήταν οι Βίκυ Μαραγκακή, Νάντια Μουρούζη, Νίκος Πατρελάκης, Πασχάλης Πλήσης, Άκης Σακελλαρίου και Μάγκυ Χαραλαμπίδου.

Η εποχή των σαπουνόπερων

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, οι τηλεθεατές είχαν στραφεί στις σαπουνόπερες, όπως η «Δυναστεία» και η «Τόλμη και Γοητεία», που παρουσίαζαν τις ίντριγκες πλούσιων οικογενειών. Το Mega Channel μπήκε δυναμικά στη «μάχη» με τη σειρά Falcon Crest, πρωταγωνίστρια της οποίας ήταν η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέιν Γουάιμαν για τη «Σιωπηλή τραγωδία» του Ζαν Νεγκουλέσκο.

Όπως σημείωνε ο κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης στα «ΝΕΑ» της 20ης Νοεμβρίου 1989, η Γουάιμαν «ήταν μια ηθοποιός με σοβαρές δραματικές ικανότητες, που μεσουρανούσε στη δεκαετία 1945–1955».

Το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ιδιωτικής τηλεόρασης

Με τα λόγια «Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων, της πρώτης μέρας λειτουργίας, του πρώτου μη κρατικού σταθμού τηλεοράσεως, δηλαδή του Mega Channel», η δημοσιογράφος Λιάνα Κανέλλη εγκαινίασε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ιδιωτικής τηλεόρασης.

Σε μια εποχή έντονης πολιτικής πόλωσης, η εμφάνιση ενός μη κρατικού δελτίου ειδήσεων αποτέλεσε πραγματική τομή για τα ελληνικά δεδομένα.

Η βραδινή πρεμιέρα και η late night ζώνη

Μετά το δελτίο ειδήσεων, το πρόγραμμα συνέχισε με την ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη «Θανάση πάρε το όπλο σου», με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγγο. Η ταινία είχε διακριθεί με δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1972.

Στη μεταμεσονύκτια ζώνη, το Mega πρόβαλε τη σειρά «Οι Αντίζηλοι» με τους Ρότζερ Μουρ και Τόνι Κέρτις, που είχε ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό από την προβολή της τη δεκαετία του ’70 στην ΥΕΝΕΔ.

Από τις αναμνήσεις των τηλεθεατών

Ανάλογα με τη γενιά, οι τηλεθεατές θυμούνται διαφορετικές εκπομπές που σημάδεψαν τα πρώτα χρόνια του σταθμού. Για τους σημερινούς σαραντάρηδες, οι σειρές Ταρζάν, Οι Ντιούκς και το θρυλικό Thundercats αποτελούν κομμάτι της παιδικής τους μνήμης.

Με το Mega ξεκίνησαν και ελληνικές σειρές που άφησαν εποχή, όπως οι Αυθαίρετοι, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην εγχώρια τηλεοπτική παραγωγή.