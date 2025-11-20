Τρία περιστατικά διάσωσης μεταναστών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σύμφωνα με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το οποίο είχε τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Στην πρώτη περίπτωση, φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας εντόπισε μικρή λέμβο με 30 αλλοδαπούς περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγο αργότερα, πλοίο υπό γερμανική σημαία ενημέρωσε τις αρχές για δεύτερη λέμβο με 35 άτομα, περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και οι διασωθέντες οδηγήθηκαν επίσης στο ίδιο λιμάνι.

Στην τρίτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής περισυνέλεξε 42 ανθρώπους από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Και αυτοί οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.