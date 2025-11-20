Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου, μιας φωτεινής ασκητικής μορφής του 9ου αιώνα, αλλά και των Προεόρτιων Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Μαζί μνημονεύονται ο Άγιος Πρόκλος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Σωζόμενος ο Θαυματουργός από τη Γαλατεία Καρπασίας, καθώς και οι Άγιες Παρθένες και Μάρτυρες Θέκλα, Βαουθά, Δενάχις, Τεντούς, Μάμα, Μαλοχία, Άννα, Νάνα, Άστη και Μαλάχ.

Ο Όσιος Γρηγόριος γεννήθηκε στην Ειρηνόπολη της Δεκαπόλεως και ανατράφηκε με βαθιά πίστη χάρη στη μητέρα του, Μαρία. Από νεαρή ηλικία έδειξε κλίση στη μοναχική ζωή, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην άσκηση, την εγκράτεια και τη συνεχή πνευματική εγρήγορση. Πίστευε πως η εγκράτεια καθαρίζει τον νου και οπλίζει τον άνθρωπο απέναντι στους πειρασμούς, γι’ αυτό και συχνά επικαλούνταν το αποστολικό ρητό: «Πᾷς ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται… ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον» (Α’ Κορ. 9, 25).

Η ζωή του δεν περιορίστηκε στην ησυχαστική άσκηση. Έδωσε δυναμικό παρόν στους διωγμούς των εικονομάχων, ταξίδεψε σε πολλές περιοχές της αυτοκρατορίας και τελικά εγκαταστάθηκε στη Μονή Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη, όπου συνέχισε τον πνευματικό του αγώνα και το συγγραφικό του έργο. Ο θάνατός του τοποθετείται γύρω στο 816 μ.Χ., στην Κωνσταντινούπολη.

Η σημερινή εορτή υπενθυμίζει την αξία της πνευματικής συνέπειας, της πίστης και της ταπείνωσης, αρετές που ο Άγιος Γρηγόριος υπηρέτησε με συνέπεια σε όλη του τη ζωή.

Σε ποιους λέμε Χρόνια Πολλά