Οι συνταξιούχοι μετρούν αντίστροφα για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 και τις πληρωμές που έχει προγραμματίσει ο e-ΕΦΚΑ.

Οι ημερομηνίες έχουν ήδη ανακοινωθεί και όλοι περιμένουν να δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους.

Μισθωτοί και μη μισθωτοί συνταξιούχοι θα λάβουν τις συντάξεις τους σε διαφορετικές φάσεις, ανάλογα με το ταμείο τους.

Ημερομηνία Φορείς / Κατηγορίες Συνταξιούχων

Τρίτη 25/11 Μη Μισθωτοί: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Πέμπτη 27/11 Μισθωτοί: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, Δημόσιο